Şehit Jandarma Er Halit Tatlı Kabri Başında Dualarla Anıldı

Hakkarili Şehit Jandarma Er Halit Tatlı, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında ailesi ve yakınları tarafından dualarla anıldı.

Hakkarili Şehit Jandarma Er Halit Tatlı, Jandarma Teşkilatı'nın 187. Kuruluşu ve şehadetinin yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Şehit Halit Tatlı, 15 Haziran 1995 tarihinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli ilçesi Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yaparken, sabaha karşı teröristler tarafından karakola uzun namlulu silahlar ve roketlerle düzenlenen hain saldırıda kahramanca mücadele ederek şehit düştü. Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan Şehit Jandarma Er Halit Tatlı, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Durankaya beldesi Yeni Mahalle'deki aile mezarlığında anıldı.

Kardeşi Gazi Tatlı ve aile fertleri tarafından gerçekleştirilen anma programında şehit için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Vatan uğruna canını feda eden Şehit Jandarma Halit Tatlı, ailesi ve yakınları tarafından rahmet, minnet ve özlemle yad edilirken, gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık bir kez daha hatırlandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı