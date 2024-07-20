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Şehit Jandarma Onbaşı İsmail Güven'in Mezarına Bayrak Asma Merasimi Düzenlendi

Şehit Jandarma Onbaşı İsmail Güven'in Mezarına Bayrak Asma Merasimi Düzenlendi
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Şehit Jandarma Onbaşı İsmail Güven'in mezarına bayrak asma merasimi düzenlendi.

Şehit Jandarma Onbaşı İsmail Güven'in mezarına bayrak asma merasimi düzenlendi.

Artvin'in Murgul ilçesinde 2000 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Jandarma Onbaşı İsmail Güven'in mezarına bayrak asma merasimi düzenlendi.

Düzenlenen merasimde Şehit Jandarma Onbaşı İsmail Güven ve tüm şehitler için dualar edildi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aydoğdu merasimde, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Güven Jandarma Onbaşı

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