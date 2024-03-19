Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven'in Ailesini Ziyaret Etti

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Konya'da askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Konya'da 14 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde NF-5 tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. 3. Ana Jet Üssü'nde uçağın düştüğü yerde çalışma yapan iş makinesi operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu. Şehit Güven'in cenazesi memleketi Aydın'a getirilerek toprağa verildi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, şehit Uzman Çavuş Güven'in ailesini ziyaret etti. Şehit babası Yusuf Niyazi Güven ile görüşen Kömürcüoğlu başsağlığı dileklerini iletti. Kömürcüoğlu, devletin kendileriyle birlikte olduğunu belirten İl Müdürü Kömürcüoğlu, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını ifade etti. - AYDIN