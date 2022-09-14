Şehit Fatih Kalkan için mevlit okutuldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan için Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde Mevlid-i Şerif okutuldu. İkindi namazına müteakiben okutulan mevlide Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazına doğru başlayan mevlit programında müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak ve uğruna canlarını feda eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından protokol mensupları tarafından baba Yusuf Kalkan'a başsağlığı dilekleri iletildi. - OSMANİYE