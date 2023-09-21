Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
1991 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Recep Eşiyok'un babası merhum Nurettin Eşiyok, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
1991 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Recep Eşiyok'un babası merhum Nurettin Eşiyok, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Taşkesen köyünde kılınan cenaze namazına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, kurum amirleri, siyasi partilerin başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Nurettin Eşiyok, dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.
Başkan Pekmezci, taziyede bulunduğu kederli aileye başsağlığı ve sabırlar diledi. - BAYBURT