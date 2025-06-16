Şehit babalarına anlamlı ziyaret

Şehit babalarına anlamlı ziyaret
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Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile şehit babalarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile şehit babalarını ziyaret etti.

Kaymakam Aslan ve Erol'a ziyarette İlçe Jandarma Komutanı İzzet Güneş, İlçe Emniyet Amiri V. Aziz Gökgöz, SYDV Müdürü Yeliz Taşdemir ve beraberindeki kamu personeli de eşlik etti. Vatan uğruna evlatlarını feda eden şehit babalarının Babalar Günü'nü kutlayan heyet, her bir baba ile yakından ilgilenerek gönüllerine dokundu. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, devletin her daim şehit yakınlarının yanında olduğu vurgulandı. Ziyaret sonunda açıklama yapan Kaymakamı Emrah Aslan, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan aileleri, milletimizin baş tacıdır. Onların fedakarlığı, gönüllerimizde daima minnetle yaşatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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