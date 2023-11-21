Şehit annesi Topsakaloğlu: "Ne mutlu ki bizler şehit annesiyiz"

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu'nun annesi Vasfiye Topsakaloğlu, geldiği Mersin'in Bozyazı ilçesinde hayatta olan şehit annelerini ziyaret etti.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu'nun annesi Vasfiye Topsakaloğlu, geldiği Mersin'in Bozyazı ilçesinde hayatta olan şehit annelerini ziyaret etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nun Eskişehir'de ikamet eden annesi Vasfiye Topsakaloğlu, kendisinin de şehit annesi olduğunu, bu nedenle gezmeye geldiği Bozyazı'daki şehit annelerini ziyaret edip, tanışmak istediğini söyledi. Şehit annesi Topsakaloğlu, "Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Anaların yüreğinde ateş kor halinde sürekli yanar. Bir annenin unutması mümkün mü koçunu. Vatan için, bayrak için ve milletimiz için şehit düştü evlatlarımız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ne mutlu ki bizler şehit annesiyiz" dedi.

Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade eden şehit anneleri, "Evlatlarını yitirmiş analar birbirlerini çok iyi anlar, anlaşır. Tanışmış olduk. Oturup sohbet ettik. Sık sık gelmesini söyledik. Vatanı için canını feda etmiş tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıp dualarımızı yaptık. Çok memnun olduk" şeklinde konuştu. - MERSİN