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Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Güneyaluç köyü nüfusuna kayıtlı şehit Selahattin Maden'in annesi Satı Maden, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Güneyaluç köyü nüfusuna kayıtlı şehit Selahattin Maden'in annesi Satı Maden, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatani görevini yaparken kalorifer kazanı patlaması sonucu 29 yıl önce şehit olan Selahattin Maden'in annesi Satı Maden, dün gözyaşları içinde Karağaç köyünde kılınan cenaze namazının ardından Güneyaluç köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Ramazan Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hakan Güven, Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli ve köy halkı katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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