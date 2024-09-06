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Hakkari Dağlıca'da Şehit Olan Askerin Annesinden Duygusal Açıklamalar

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2015 yılında Hakkari Dağlıca'da terör saldırısında şehit edilen asker Deniz Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün, acılarının hala taze olduğunu ifade ederek, terör örgütü için 'Bitecekler' dedi. Röportajında, oğlu Deniz'in adının anılmasıyla yaşadığı duygusal anları paylaştı ve toplumun artık daha az şehit haberi alması temennisinde bulundu.

Hakkari Dağlıca'da 2015 yılında şehit edilen 16 askerden biri olan şehit Deniz Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün, saldırının yıl dönümünde konuştu. Acılarının halen taze ve derin olduğunu söyleyen anne Göçkün, terör örgütü için "Bitecekler" dedi.

Dağlıca saldırısının yıl dönümünde, şehit asker Deniz Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün, İHA'ya verdiği özel röportajda duygularını paylaştı. Oğlu Deniz'in adının anılması ile gözleri dolan Göçkün, "2015 yılında şehit edildi benim oğlum. 9 yıl oldu. Bizlere sorarsanız daha dün gibi. Acımız hep derin, hep taze. Hep eksiğiz. Bugün, eskisi gibi şehit haberleri almıyoruz. Almayalım da. Olacak inşallah, bitecekler" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dağlıca Hakkari Yerel Terör

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