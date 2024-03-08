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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesini ziyaret etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, şehit Münir Kopuk'un annesi Ayşe Kopuk ve kardeşi Hulusi Kopuk'u ziyaret ederek desteklerini gösterdi. Vali Aygöl, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve vatan borcunun ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesini yalnız bırakmıyor.

Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 1985 yılında Van'ın Çatak ilçesine bağlı Narlıbucak Andiçen yaylasında şehit düşen Münir Kopuk'un annesi Ayşe Kopuk ve şehit kardeşi aynı zamanda mesai arkadaşı olan Hulusi Kopuk'u ziyaret etti. Aygöl çifti, bir süre sohbet ederek ailenin acılarını dinledi ve destek oldu. Her zaman her ihtiyaçlarında şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Vali Aygöl, "Şehidimiz Münir Kopuk'un ailesi ile bir araya geldik. Ayşe teyzemizin ellerinden öptük. Bu vatan topraklarının sizlere borcu var. Rabbim bizi şehitlerimize ve şehit ailelerimize karşı mahcup etmesin inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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