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Şehit Piyade Er Osman Er'in Ailesi Sene-i Devriyesinde Ziyaret Edildi

Şehit Piyade Er Osman Er'in Ailesi Sene-i Devriyesinde Ziyaret Edildi
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Bilecik'te, Hakkari Şemdinli'de PKK saldırısında şehit olan 21 yaşındaki piyade er Osman Er'in ailesi, şehadetinin yıl dönümünde Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Bakan ve Vali'nin selamları iletilirken, şehit ailesine devletin her zaman destek olacağı vurgulandı.

Bilecik'te, şehit piyade er Osman Er'in ailesi, şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla ziyaret edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 21 yaşında şehit olan piyade er Osman Er'in annesi ve kardeşlerine sene-i devriyesi dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletilirken, şehit ailesinin her zaman devletin himaye ve desteği altında olduğu vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatan uğruna canını feda eden aziz şehidimiz Osman Er'i rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; kıymetli ailesine sağlık, huzur ve sabır diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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