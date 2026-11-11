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Şehit ailesine vefa ziyareti

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Şehit ailesine vefa ziyareti
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Bilecik’te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik'te 1994 yılında Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesindeki Girtepe mevkisinde şehit olan Jandarma Er Fayik Alkan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi. Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Mert Gözükara ve beraberindeki 5 jandarma uzman çavuş, şehit Fayik Alkan'ın anne ve babası Bedri ve Selim Alkan'ı ikametlerinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenilirken, aile ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İyi dilek ve temennilerin ardından ziyaret sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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