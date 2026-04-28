Şehit ailesinden duygulandıran vefa

Manisa'da, Şehit Mehmet Savunmaz'ın annesi Huri Savunmaz'ın vefatının sene-i devriyesi dolayısıyla düzenlenen lokma hayrı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Manisa'da, Şehit Mehmet Savunmaz'ın annesi Huri Savunmaz'ın vefatının sene-i devriyesi dolayısıyla düzenlenen lokma hayrı, duygu dolu anlara sahne oldu. Şehit ailesi, hem Huri Savunmaz'ı hem de ebediyete irtihal eden diğer aile fertlerini dualarla andı.

Manisa'da Bülent Koşmaz Parkı'nda Savunmaz ailesi tarafından gerçekleştirilen lokma hayrına şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Şehit Mehmet Savunmaz'ın annesi Huri Savunmaz başta olmak üzere, şehit babası Murtaza Savunmaz, şehit ablası Fatma Taşçı ve şehit abisi İsmail Savunmaz da rahmet ve dualarla yad edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı programda şehidin hatırası dualarla yaşatılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Açıklamayı yapan şehidin kardeşi Kazım Savunmaz, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Evladını vatana emanet eden kıymetli şehit annemiz Huri Savunmaz başta olmak üzere; şehit babamız Murtaza Savunmaz'a, şehit ablamız Fatma Taşçı'ya, şehit abimiz İsmail Savunmaz'a ve aziz şehidimiz Mehmet Savunmaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin aziz hatırası bizlere emanettir" ifadelerini kullandı.

Savunmaz ailesi, programa katılan tüm şehit ailelerine, gazilere ve vatandaşlara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
