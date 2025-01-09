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Düzce Kaymakamı Pişkin, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Düzce Kaymakamı Pişkin, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
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Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, eşiyle birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret edilen şehitler arasında Kıbrıs Şehidi Bahadır Yalçın, Tunceli'de şehit olan Polis Memuru Güven Keskin, Görev Şehidi Piyade Er Yakup Darakçı ve Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Arif Çakır yer aldı. Pişkin, şehitlerin hatıralarının kalplerinde yaşayacağını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit aileleri bir araya geldi.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, eşi Nurhan Pişkin ile birlikte, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret etti. Ziyaret edilen şehitler arasında, Kıbrıs Şehidi Astsubay Çavuş Bahadır Yalçın, Tunceli'de bölücü terör örgütünün kurduğu pusu sonucu şehit olan Polis Memuru Güven Keskin, Görev Şehidi Piyade Er Yakup Darakçı ve Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Er Arif Çakır'ın ailesiyle bir araya geldiler. Kaymakam Pişkin "Vatanımızın bekası için canlarını veren şehitlerimizin hatıraları daima kalbimizde yaşayacaktır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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