Düzce Kaymakamı Pişkin, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit aileleri bir araya geldi.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, eşi Nurhan Pişkin ile birlikte, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret etti. Ziyaret edilen şehitler arasında, Kıbrıs Şehidi Astsubay Çavuş Bahadır Yalçın, Tunceli'de bölücü terör örgütünün kurduğu pusu sonucu şehit olan Polis Memuru Güven Keskin, Görev Şehidi Piyade Er Yakup Darakçı ve Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Er Arif Çakır'ın ailesiyle bir araya geldiler. Kaymakam Pişkin "Vatanımızın bekası için canlarını veren şehitlerimizin hatıraları daima kalbimizde yaşayacaktır" dedi. - DÜZCE