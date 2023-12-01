Şehit aileleri ve gazileri duygulandıran sinema filmi

ERZURUM - Erzurum'da bulunan şehit yakınları ve gaziler, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmi birlikte izledi.

2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan ve beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyreden şehit yakınları ve gaziler, zaman zaman duygulandılar.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde bir alışveriş merkezinin sinema salonunda filmi izleyen şehit yakınları ve gazilerin duygulandığı gözlendi.

Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleriyle son dönemin şehit öğretmenlerinden 'Aybüke Yalçın' anısına yapılan filmi beraber izleyip, onları bir nebze hatırlamak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bu etkinliği düzenledik. Onlar bizim emanetlerimiz, bu vesileyle ahirete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Etkinliğe, çok sayıda polis memuru da katıldı.