Niğde'de Şehit Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın Baba Ocağı Ziyaret Edildi

Niğde'de şehit aileleri; Şehit Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağını ziyaret etti.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ömer Demir üyeleri ile birlikte; geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın Değirmenli Beldesinde bulunan baba evini ziyaret etti. Başkan Ömer Demir; şehidin annesi Gülbahar Aslan ve eşi Kübra Aslan'a Kuran-ı Kerim, şehidin babası İdris Aslan'a ise Türk Bayrağı takdim etti. Şehit Aslan'ın ailesine taziyelerini ileten Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ömer Demir; "Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerimizle birlikte şehadete yürüyen kahraman şehidimiz Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağını ziyaret ederek, taziye dileklerimizi ilettik. Rabbim şehidimizin şehadetini kabul, mekanını cennet, makamını ali eylesin" dedi. - NİĞDE