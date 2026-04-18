Haberler

Şehit aileleri, şehitler haftasında bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Şehitler Haftası dolayısıyla Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri mevlit programında bir araya geldi.

Programda açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan; şehitler haftasının milletin hafızasını diri tutma, vefa gösterme ve sorumlulukları hatırlama vesilesi olduğunu söyledi. Kılıçaslan açıklamasında; "Şehitlerin emanetine sahip çıkmak bir görevden öte vicdani bir sorumluluktur. Şehitlerin hatırasını yaşatmak önemli sorumluluklardan biridir. Bu tarih sadece bir anma değil; bir milletin hafızasını diri tutma, vefasını gösterme ve borcunu hatırlama zamanıdır. Aziz şehitlerimiz; bu vatanın toprağına isimlerini kanlarıyla yazmış, bayrağımızı yere düşürmemek için canlarını hiçe saymış kahramanlarımızdır. Onların emanetine sahip çıkmak, sadece bir görev değil; aynı zamanda bir vicdan borcudur. Bu büyük emanetin bilinciyle hareket ediyor, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Ateşkes ihlal edildi, Hamaney yeniden "savaş" dedi
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Saldırganı karşı sınıfında okuyan öğrenci anlattı

Saldırganı karşı sınıfında okuyan öğrenci anlattı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

Film gibi olay! Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Arda Turan, Süper Lig devinin yıldız kalecisini Shakhtar Donetsk'e istiyor

Süper Lig devinden Ukrayna'ya sürpriz transfer