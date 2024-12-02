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Şehit aileleri için Aladağlar'da yürüyüş

Şehit aileleri için Aladağlar'da yürüyüş
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde düzenlenen etkinlikte il protokolü ile bir araya gelen şehit aileleri, Aladağlar Emli Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde düzenlenen etkinlikte il protokolü ile bir araya gelen şehit aileleri, Aladağlar Emli Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Şehit aileleri ve çocuklarını emanet olarak gördüklerini ve kamu hizmetlerinde daha önde tuttuklarını söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin yakınları milletimizin bize emaneti. Onlara her zaman kapımız, yüreğimiz, kalbimiz açık. Vatandaşlarımızın hepsi eşit ama bu eşitliği bozan birileri varsa onlar da şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız. Bizler de kamu hizmetlerini sunarken şehit yakınlarımızı, şehitlerimizin çocuklarını daha ön planda tutuyoruz" dedi.

"Şehit ailelerimizi tabii ki milletimizin bize emaneti"

Niğde insanının tarihte de çok vatansever ve kahramanlara sahip olduğunu hatırlatan Vali Çelik kentin nüfusa oranla en fazla şehit veren illerden biri olduğunu ifade etti. Vali Çelik; "1176 yılındaki Miryokefalon Savaşı'nda o zamanki Niğdeli dedelerimiz savaşta göstermiş oldukları kahramanlıktan dolayı o dönemin padişahı Kılıçarslan Niğde'ye 'pehlivanlar diyarı' demiş. Daha sonra Balkan Savaşı'nda Fethi Onbaşı tek başına 250 Bulgar askerine karşı savaşmış ve öldürmüş. Yine Gelibolu'da Seyit Onbaşı'ya 276 kiloluk mermiyi veren de Niğdeli Ali Çavuş. Diğer taraftan 15 Temmuz'da darbenin seyrini değiştiren askerimiz, Çukurkuyulu Ömer Halisdemir. Yaşanan terörle mücadelede ve birçok operasyonda Niğde nüfusa oranla Türkiye'de en fazla şehit veren illerden biri. Biz de bu çerçevede şehit ailelerimizi milletimizin bize emaneti olarak görüyor ve onlarla beraber çeşitli aktiviteler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit Nail Akdoğan'ın eşi Ebru Akdoğan ise yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akdoğan; "Niğde'nin eşsiz doğal güzelliği olan Aladağlar'da çocuklarımızla keyifli zamanlar geçirdik. 12 yaşındaki oğlum Eymen doğal yerleri gezmeyi çok sever. Onun için de değişik bir etkinlik oldu. Eşim şehit olduktan sonra oğlumla böyle etkinlikler bizim için çok anlamlı oluyor. Yetkililerin yanımızda olduğunu düşünmek bize bir güç veriyor. Oğlumu yetiştirirken de böyle bir gücün olması beni çok memnun ediyor" diye konuştu. Şehit Efe Osman Apaydın'ın eşi Meltem Apaydın da, "Aladağlar'a ilk kez geliyorum. Valimize çok teşekkür ediyorum. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Programa, Niğde Valisi Cahit Çelik'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile protokol eşleri katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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