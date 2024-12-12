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Şehit aileleri dualarla bir araya geldi

Şehit aileleri dualarla bir araya geldi
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Kütahya'da şehit anneleri ve eşlerinden oluşan bir grup kadın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehitlerini anmak için bir araya geldi.

Kütahya'da şehit anneleri ve eşlerinden oluşan bir grup kadın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehitlerini anmak için bir araya geldi. 8 Aralık 2014 tarihinde şehadet mertebesine erişen Piyade Çavuş Ramazan Yel'in evinde düzenlenen programda, duygu dolu anlar yaşandı.

Kütahya İl Müftülüğü'nden Vaiz Fatma Zehra Işık, Kur'an kursu öğreticileri Rukiye Demirci Köklü, Azime Çakır ve Züleyha Baş'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve ilahiler okundu. Şehit Ramazan Yel için yapılan hatm-i şeriflerin duaları edilirken, şehit ailelerinin birbirine olan bağlılığı dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden iki personelin de katıldığı "Şehitleri Anma Programı" kapsamında, bu tür etkinliklerin her ay düzenlenmesine karar verildi. Programın sonunda, vatan savunmasında şehit düşen tüm kahramanlar için rahmet, ailelerine ise başsağlığı dilekleri yinelendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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