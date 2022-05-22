Şehit Aileleri Derneğinde Sarıca yeniden başkan oldu - Haberler

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Şehit Aileleri Derneğinde Sarıca yeniden başkan oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit Aileleri Derneğinde Sarıca yeniden başkan oldu

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği'nde yapılan olağan genel kurulda Ali Sarıca yeniden başkan seçildi.

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği'nde yapılan olağan genel kurulda Ali Sarıca yeniden başkan seçildi.

Ahi Çarşısında bulunan dernek binasında düzenlenen genel kurul Kur'an tilavetiyle başladı. Genel kurula tek aday ile giren Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı görevini yürüten Sarıca; "Şehitlerimizin aziz emanetlerini korumak ve şehit ailelerinin sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oluyoruz" dedi.

44 üyesi bulunan dernekte yapılan oylama sonucunda Ali Sarıca derneğin yeniden başkanı oldu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Sarıca, Kırşehir, Şehit, Yerel, Haberler

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