Şehit ağabeyinden uçak kazası şehidine dua

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ait C130 askeri kargo uçağında şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un mezarı sık sık ziyaret ediliyor. Tekkeköy Ovabaşı Mezarlığı'nda bulunan şehidin mezarını, 33 yıl önce şehit olan Samsunlu Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı da ziyaret ederek hem dua etti hem de duygusal anlar yaşadı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 14 Kasım Cuma günü düzenlenen askeri törenle defnedilen Emre Altıok'un kabrinde Ayhan Hamlı, şehide Fatiha okuyarak dua etti. Ziyaret sırasında Hamlı, toprağa dokunarak duygularını ifade etti.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, duygularını şöyle paylaştı:

"Allah hiç kimseye evlat ve kardeş acısı yaşatmasın. Bu acının en tarifsizi şehit acısıdır. 33 yıl önce birebir yaşadığımız şehit acısı yüreğimizde aynı sıcaklığıyla devam ediyor. Şehitlerimizi unutmayalım, onlara vefa borcumuz var. Şehitlerimizi unutur veya unutturursak, onlara ihanet edersek kanımız kurusun. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Şehitlerimiz her zamankinden daha çok vefaya ihtiyaç duyuyor." - SAMSUN