Haberler

Şehit ağabeyinden uçak kazası şehidine dua

Şehit ağabeyinden uçak kazası şehidine dua
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ait C130 askeri kargo uçağında şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un mezarı sık sık ziyaret ediliyor.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ait C130 askeri kargo uçağında şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un mezarı sık sık ziyaret ediliyor. Tekkeköy Ovabaşı Mezarlığı'nda bulunan şehidin mezarını, 33 yıl önce şehit olan Samsunlu Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı da ziyaret ederek hem dua etti hem de duygusal anlar yaşadı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 14 Kasım Cuma günü düzenlenen askeri törenle defnedilen Emre Altıok'un kabrinde Ayhan Hamlı, şehide Fatiha okuyarak dua etti. Ziyaret sırasında Hamlı, toprağa dokunarak duygularını ifade etti.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, duygularını şöyle paylaştı:

"Allah hiç kimseye evlat ve kardeş acısı yaşatmasın. Bu acının en tarifsizi şehit acısıdır. 33 yıl önce birebir yaşadığımız şehit acısı yüreğimizde aynı sıcaklığıyla devam ediyor. Şehitlerimizi unutmayalım, onlara vefa borcumuz var. Şehitlerimizi unutur veya unutturursak, onlara ihanet edersek kanımız kurusun. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Şehitlerimiz her zamankinden daha çok vefaya ihtiyaç duyuyor." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.