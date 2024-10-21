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Şehir Plancısı Çiğdem Çevrim ile Yüksek Mimar Filip Kotlar'ın Düğünü

Şehir Plancısı Çiğdem Çevrim ile Yüksek Mimar Filip Kotlar'ın Düğünü
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Çiğdem Çevrim, Çekya vatandaşı Filip Kotlar ile Osmancık'ta düzenlenen geleneksel bir düğünle evlendi. Düğün törenine Kaymakam Furkan Duman ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehir Plancısı Çiğdem Çevrim, Çekya vatandaşı Yüksek Mimar Filip Kotlar ile evlendi.

Çiğdem Çevrim, Çekya vatandaşı Yüksek Mimar Filip Kotlar ile evlendi. Gençler için Osmancık BİÇEV'de düğün töreni tertip edildi.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, BİÇEV Vakfı kurucusu Bilal Çevrim'in kızı Çiğdem Çevrim ile Çekya vatandaşı Filip Kotlar için Osmancık'ta düğün töreni düzenlendi. TRT sanatçılarının da sahne aldığı düğün töreninde Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Türk geleneklerine göre yapılan düğünde Çekyalı damadın, Ankara oyun havaları ve çiftetelli oynaması davetlileri mest etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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