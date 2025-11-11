Şehidin silah arkadaşlarının 34 yıllık örnek vefası

Silah arkadaşları 34 yıl hiç aksatmadan, her yıl Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun kabri başında buluşuyor ve onu anıyor. Devre arkadaşı 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ'da Karskapı Şehitliği'nde hazır bulundu.

Şehit Üsteğmen İsmail Aksu 1991 yılında Lice kırsalında kahpe bir kurşunla şehit oldu. Aradan geçen 34 yılda annesinin gözyaşları da şehit annesi olmanın gururu da hiç eksik olmadı. Şehidin arkadaşları ise 34 yıl önce şehit annesine ve şehide verdikleri sözü yere düşürmedi. Şehidin ailesi ve silah arkadaşları, takvimler 11 Kasım'ı gösterirken Kars Kapı Şehitliği'nde bir kez daha buluştu.

Şehit annesi hem hüzünlü hem gururlu

Karskapı'daki anma programına Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun hem Işıklar Lisesi hem de Harp Okulu'ndan devre arkadaşı olan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, şehidin silah arkadaşları ile ailesi katıldı. Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun 85 yaşındaki annesi Özer Aksu, 34 yıl önce kendisine "Seni asla yalnız bırakmayacağız ve her daim yanında olacağız" diyen oğlunun arkadaşlarına gözyaşları ile sarıldı. Şehit annesi Özer Aksu gururu ve hüznü bir arada yaşadığını ifade etti.

"Ömrümüz yettiğince hep geleceğiz"

Üsteğmen İsmail Aksu daha 26 yaşındaydı. 11.11.1991'de Diyarbakır'ın Lice kırsalında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit oldu. 1965 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun mübarek bedeni 1991 yılının soğuk bir Kasım gününde, on binlerin omuzlarında Kars Kapı Şehitliği'ne getirildi ve burada defnedildi. Aradan geçen 34 yılda Aksu ailesinin hüznü de gururu de hiç eksik olmadı. Şehadetinin 34'inci yıldönümünde Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun ailesi ve silah arkadaşlarının katılımı ile kabrinin başında anıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası hep birlikte dua edildi. Emekli albay Hamza Çınar, ömürleri yettiği kadar silah arkadaşlarının kabrini ziyaret edeceklerini ve ailesi ile bir araya geleceklerini belirtti. Duadan sonra kabre karanfil konuldu.

Devre arkadaşı Altuğ Paşa onu anlattı

3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'yu bağırlarında taşımaya devam edeceklerini ifade ederek, "Onunla 1981 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nde tanıştık. Henüz 14-15 yaşlarındaydık. Çocukluğumuz beraber geçti. 1984 yılında Harp Okulu'na gittik. Bu Vatan, bu Millet için gerekirse canımızı vereceğiz diye hep birlikte yemin ettik. Silah arkadaşı olduk, yurda dağıldık. Arkadaşımız 90'lı yıllardaki terörle mücadelede, devremizin ilk şehitlerinden oldu. Ama anısı her zaman bizimle yaşadı. Her yıl devre arkadaşlarımızla şehidimizin ailesi ile birlikte olmaya, hatıralarını paylaşmaya çalışıyoruz. Tabi ki o büyük bir mertebeye ulaştı, şehit oldu. Ailesi onun acısını her zaman yaşıyor ve bizlerde bunu paylaşıyoruz. İsmail kardeşim çok iyi bir koşucu idi. Bende onunla birlikte aynı takımda koşmaya çalışıyordum. O da ayrı bir anı olarak her zaman üzerimde. Hatıralarımda yer alıyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM