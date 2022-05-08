Şefkatli anneler kahvaltıda buluştu

BERGAMA, İZMİR (İHA) - Anneler Günü münasebetiyle Bergama Belediyesi Kleopatra Güzel Ilıcası Sosyal Tesislerinde bir kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya, engelli çocuk sahibi şefkatli anneler çocukları ile katılım sağladı.

Programa katılan engelli çocuk sahibi şefkat ve merhamet timsali anneler, Bergama Belediye Başkanvekili Cüneyt Umutlu, Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ile birlikte kahvaltıda buluştu. Başkanvekili Umutlu ve Başkan Yardımcısı Uyar, şehir dışında olan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun selamlarını programa katılanlara ileterek tüm annelerin bu özel gününü kutladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel