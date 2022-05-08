Şefkatli anneler kahvaltıda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şefkatli anneler kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şefkatli anneler kahvaltıda buluştu

Anneler Günü münasebetiyle Bergama Belediyesi Kleopatra Güzel Ilıcası Sosyal Tesislerinde bir kahvaltı programı düzenlendi.

BERGAMA, İZMİR (İHA) - Anneler Günü münasebetiyle Bergama Belediyesi Kleopatra Güzel Ilıcası Sosyal Tesislerinde bir kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya, engelli çocuk sahibi şefkatli anneler çocukları ile katılım sağladı.

Programa katılan engelli çocuk sahibi şefkat ve merhamet timsali anneler, Bergama Belediye Başkanvekili Cüneyt Umutlu, Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ile birlikte kahvaltıda buluştu. Başkanvekili Umutlu ve Başkan Yardımcısı Uyar, şehir dışında olan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun selamlarını programa katılanlara ileterek tüm annelerin bu özel gününü kutladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bergama Belediyesi, Anneler Günü, Kleopatra, Bergama, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title