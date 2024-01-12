Seferihisar'da Gazetecilere Ödül Töreni

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti tarafından, anlamlı bir ödül töreni düzenlendi. Seferihisarlı merhum gazeteci Mustafa Karabulut adına haber, video ve fotoğraf dallarında ödüller verildi.

Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti ve Seferihisar Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen "Yardımada Gazetecilik Ödül Gecesi", Pier One Restoran'da düzenlendi. Ödül gecesine, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı. Gazetecilere Başkan Yetişkin tarafından hediyelerin veriliği gece, müzik dinletisiyle son buldu.

"GURUR DUYUYURUM"

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Evrim Ataman konuşmasında Mustafa Karabulut'u anarak, "Seferihisar'ın ilk gazetesinin kurucusu olmak çok önemli bir olay. Onun adına düzenlenen bu geceyi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Mustafa Abi buradaki siyasetçilerle bazen iyi oldu, bazen de kötü oldu. Gazetecilik böyle bir şey aslında. Onun kurduğu cemiyetin üyesi olmaktan çok gururluyum" dedi.

"BİLGİLERİNİ NESİLDEN NESİLE AKTARDI"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise "Cumhuriyetin 100. yıllık tarihi aslında demokrasi mücadelesinin tarihidir. Bu mücadelenin en kahraman savaşçıları gazetecilerdir. Tüm baskılara rağmen mücadele ediyorsunuz. Seferihisar'ın ilk gazetecisi Mustafa Karabulut bilgilerini nesilden nesile aktardı. Gazeteciler yetiştirdi. Seferihisar aşığı olan Mustafa Karabulut'un arşivi bize çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

VERİLEN ÖDÜLLER

Fotoğraf kategorisindeki ödülü, geçen aylarda Seferihisar'ı yasa boğan Neşe Keçkin cinayetinin ardından isyan eden acılı anneyi konu alan fotoğrafıyla Fırat Çağlar Özlü aldı. Video kategorisindeki ödül, yarımadanın 'turuncu altın'ı satsuma mandalinasının hasadını konu alan haber videosu ile Caner Güney alırken; en fazla başvurunun olduğu haber kategorisinde ödüle, 'Urla'nın Foseptik Çukurlu Milyon Dolarlık Evleri' başlıklı haberi ile Ege Haber muhabiri Didar Demirci layık görüldü.