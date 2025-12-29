Haberler

SEDAŞ'tan 4 ilde yılbaşı mesaisi

SEDAŞ'tan 4 ilde yılbaşı mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yılbaşında enerji sürekliliğini sağlamak için kapsamlı hazırlıklarını tamamladı ve olumsuz hava şartları ile artan talebe karşı önlemler aldı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), hizmet bölgesi olan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de yeni yıla girerken enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılbaşı döneminde artan enerji talebi ve muhtemel olumsuz hava şartları dikkate alınarak saha operasyonlarından müşteri hizmetlerine kadar kapsamlı tedbirler alındı. Şebeke üzerindeki kritik noktalarda bakım ve kontrolleri tamamlayan SEDAŞ, muhtemel arızalara hızlı müdahale edilebilmesi için ekip ve ekipman planlamasını güçlendirdi.

Açıklamada, teknik personel ve araç organizasyonunun takviye edildiği, sahadaki ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

Planlı kesintiler ertelendi

Şebekenin SCADA ve uzaktan izleme sistemleri aracılığıyla 7/24 anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, operasyon merkezleri ile saha ekipleri arasında kesintisiz koordinasyon sağlandığı kaydedildi. Ayrıca, bakım ve yatırım kaynaklı planlı elektrik kesintilerinin yılbaşı günü boyunca ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, SEDAŞ'ın yeni yılda da enerji arz güvenliğini güçlendiren altyapı yatırımları ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı