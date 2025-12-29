SEDAŞ'tan 4 ilde yılbaşı mesaisi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), hizmet bölgesi olan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de yeni yıla girerken enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılbaşı döneminde artan enerji talebi ve muhtemel olumsuz hava şartları dikkate alınarak saha operasyonlarından müşteri hizmetlerine kadar kapsamlı tedbirler alındı. Şebeke üzerindeki kritik noktalarda bakım ve kontrolleri tamamlayan SEDAŞ, muhtemel arızalara hızlı müdahale edilebilmesi için ekip ve ekipman planlamasını güçlendirdi.

Açıklamada, teknik personel ve araç organizasyonunun takviye edildiği, sahadaki ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

Planlı kesintiler ertelendi

Şebekenin SCADA ve uzaktan izleme sistemleri aracılığıyla 7/24 anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, operasyon merkezleri ile saha ekipleri arasında kesintisiz koordinasyon sağlandığı kaydedildi. Ayrıca, bakım ve yatırım kaynaklı planlı elektrik kesintilerinin yılbaşı günü boyunca ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, SEDAŞ'ın yeni yılda da enerji arz güvenliğini güçlendiren altyapı yatırımları ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - KOCAELİ