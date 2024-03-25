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Seçim Kampanyaları ve Sağlık Sorunları

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Seçim kampanyaları yoğun olarak devam ediyor. Yüksek seçim katılımı olan Türkiye'de her vatandaş seçim süreci ve sonuçlarıyla yakından ilgileniyor ve oy kullanıyor. Stres yüklü kampanya dönemleri ve sonuçların belli olacağı akşamlar sadece siyasileri ya da kampanyalarda çalışanları etkilemiyor. Siyasete ilgi duyan duymayan herkes bu süreçte ciddi sağlık sorunlarına yol açacak sıkıntıların kapısını aralıyor.

Adaylar ve kampanyada çalışanlara kendinize zaman ayırın uyarısını yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, "Seçim geçer, sağlığınızı kaybetmeden değerini bilin" dedi.

Portakal, siyasilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Seçim koşturması sağlıklı fiziksel bir hareket değildir. Bu nedenle, hem stresten arınmak için hem de sağlıklı yaşam için kendinize zaman ayırın.

Hafif tempolu en az 10-15 dakika yürüyün.

Vücudunuzu dinlendirin.

Her gün duş alın.

Gün içinde bir kaç kez soğuk suyla elinizi, yüzünüzü ve mümkünse ayaklarınızı yıkayın.

Ufak ısınma hareketleri yapmadan güne başlamayın.

Stresi azaltacak yağları bileklerinize ve yakanıza damlatın.

Karmaşık yiyeceklerden kaçının. Az sayıda yiyecekle karnınızı doyurun".

Strese bağlı olarak kronik hastalıkların tetiklenebileceğini söyleyen Portakal, "Kalp ve kas hastalıkları başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olanlar özellikle dikkat etmelidir. Vücudunuzu ruhsal ve fiziksel olarak çok yük yüklemeden bu süreci yönetmelisiniz. Seçim sonrası özellikle stres yükünü rahatlatmak ve sağlığınıza zarar vermesini önlemek için hacamat, ozon oksijen gibi alternatif tedavilerle vücudunuzu hızla yenilemeye destek tedaviler öneriyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Portakal Stres Yerel Sağlık Politika Güncel Haberler

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