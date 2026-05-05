Sason'da 523 aileye her gün sıcak yemek desteği

Batman'ın Sason ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sıcak yemek hizmeti aralıksız devam ediyor.

Sason Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi tarafından her gün yüzlerce aileye yemek ulaştırılıyor. Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, ilçe genelinde yaşayan 523 ihtiyaç sahibi vatandaşa günlük olarak sıcak yemek desteği sağlanıyor. Bu hizmet sayesinde hem sosyal dayanışma güçlendiriliyor hem de dar gelirli vatandaşların temel gıda ihtiyacına katkı sunuluyor. Sason Kaymakamlığı tarafından yürütülen bu çalışma, devletin sosyal destek anlayışının sahadaki önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yetkililer, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
