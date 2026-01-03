Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk İzmir Marşı'yla Protesto Edildi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlemesi, Türk vatandaşlarının tepkisine neden oldu. Yılbaşı kutlamalarının ardından yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yılbaşı tatili dönüşü artan araç ve yolcu trafiği nedeniyle sınır hattında bekleme süreleri uzarken, sistemin yavaş ilerlemesi tepkileri beraberinde getirdi. Gürcistan gümrük girişinde uzun süre beklemek zorunda kalan Türk vatandaşları, yaşanan durumu İzmir Marşı söyleyerek protesto etti.

O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, protesto herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. Yetkililerin, sınır kapısındaki yoğunluğu azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.