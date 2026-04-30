Şarkışlalılar Derneği, okul saldırısında hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

Şarkışlalılar Derneği tarafından, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami'nde okutulan mevlitte hayatını kaybedenler için dualar edildi. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyon Başkanı İsa Gün, şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayarak; "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ve yüreklerimizi derinden yaralayan elim hadiseler karşısında tarifsiz bir üzüntü içerisindeyiz. Masum yavrularımıza yönelen bu insanlık dışı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şarkışla Derneği olarak bugün okuttuğumuz Mevlidi Şerif ile kaybettiğimiz canları anarken bir kez daha ifade etmek isteriz ki şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Okullarımız; sevginin, bilginin ve güvenin yuvasıdır. Bu acı olaylar bizlere bir kez daha göstermiştir ki birlik ve beraberliğimiz daha güçlendirmeli, çocuklarımızın birlik ve beraberliği için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Toplum olarak kenetlendiğimizde bu tür karanlık olayların üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Dernek üyeleri, cami çıkışında vatandaşa çeşitli ikramlarda bulundu. - KAYSERİ

