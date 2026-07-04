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Sarıyer'de su borusu patladı, cadde sular altında kaldı

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İstanbul Sarıyer'de ana su borusunun patlaması sonucu cadde sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı ve trafik aksadı.

İstanbul Sarıyer'de henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı. Patlamanın ardından cadde kısa sürede sular altında kalırken, yolda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Olay, Sarıyer Azerbaycan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ana su borusu patladı. Patlamanın ardından caddeyi kısa sürede su basarken, yolda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, bölgede trafik zaman zaman aksadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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