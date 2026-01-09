Fırtınanın etkisiyle devrilen deniz feneri havadan görüntülendi

İstanbul Sarıyer'de dün etkili olan lodosun etkisiyle devrilen deniz feneri dronla görüntülendi.

Marmara Bölgesi genelinde dün etkisini gösteren şiddetli lodos, megakentte olumsuzluklara neden oldu. Zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri, kuvvetli rüzgara dayanamayarak yerinden sökülüp denize devrildi. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, henüz kaldırılmayan deniz feneri dronla görüntülendi.

"Yıkılan deniz fenerini görünce üzüldük"

Sahilde yürüyüş yapan Tarık Görür, "Dün lodostan dolayı yürüyüşe çıkamamıştım. Deniz fenerinin devrilmesini dün haberlerde gördük ve üzüldük. Bu sabah yürüyüşe geldiğimizde hala burada olduğunu görünce tekrar üzüldük. Deniz feneri gemilerin güvenliğini sağlamak için gemilere yol gösteren bir yapı. Bugünden sonra havalar daha çok bozacak. Bir an önce ekiplerin müdahale etmesi gerekiyor. Dünle bugünün havası arasında yüzde 100 fark var. Önümüzdeki günler hava daha çok bozacağı için İstanbulluları yeni bir macera bekliyor" dedi. - İSTANBUL