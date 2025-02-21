Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış

Sarıyer'de Kartpostallık Kar Manzarası

Sarıyer'de Kartpostallık Kar Manzarası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde devam eden kar yağışı, ağaçları ve çatıları beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntüler, Boğaz manzarasıyla birleşerek hayranlık uyandırdı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili olan kar yağışı Sarıyer'de de devam ederken beyaza bürünen ilçede oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı Sarıyer'de de etkili oldu. Kimi zaman etkisi azalan kimi zaman ise lapa lapa devam eden kar yağışının olduğu ilçe havadan görüntülendi. Ağaçlar ve çatılar beyaza bürünürken adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Bir yanda Boğaz manzarası bir yanda ise beyaza bürünen alanların bir araya geldiği görüntüler hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
img

Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi? İşte son durum
img

UEFA Başkanı, Galatasaray'ı redetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

Devrim niteliğinde hamle! Kanayan yaraya neşter vuruluyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.