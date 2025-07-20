Sarıgöl kaymakamı Dalak, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kıbrıs Barış Harekatının 51. yılı dolayısıyla Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Kıbrıs Barış Harekatının 51. yılında Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kıbrıs gazilerini de unutmadı. Kaymakam Dalak ilçedeki Kıbrıs gazilerini bir araya getirerek hem gazileri buluşturdu hem de günlerini kutladı.

Kaymakam Dalak, her zaman şehit ve gazilerimizin devlet olarak yanında oldukları ifade ederek gazileri istek ve şikayetlerini dinledi. - MANİSA