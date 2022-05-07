Bozüyük'te yayalara uygulamalı eğitim ve bilgilendirme - Haberler

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Bozüyük'te yayalara uygulamalı eğitim ve bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te yayalara uygulamalı eğitim ve bilgilendirme

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücülere broşür dağıtılırken yayalara uygulamalı eğitim ve bilgilendirmede bulunuldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücülere broşür dağıtılırken yayalara uygulamalı eğitim ve bilgilendirmede bulunuldu.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, araçlarda emniyet kemeri takılması, yaya geçiş yerlerinde uyulması gereken kurallar, yaşlılar ve engellilerin geçiş yerlerinden geçerken vatandaşlara duyarlı davranılması ve sürücülerin saygı göstermeleri istendi. Etkinlikler uygulamalı olarak gerçekleştirilirken sürücülere de broşür dağıtılarak emniyet kemerinin önemi ve uyulması gereken kurallar hakkında ekiplerce hatırlatmalarda bulunuldu.

Etkinliğe, Bozüyük Kaymakam vekili Ferhat Altay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir de katıldı. Kaymakam vekili Altay tarafından sürücüler bilgilendirilerek hayırlı yolculuklar dilendi. Uygulamada görev alan ekiplere de kolaylıklar dileyen Kaymakam Altay, çalışmalarında başarılar dileyerek uygulama noktasından ayrıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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