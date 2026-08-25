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Kaymakam Göktaş, Engelli Vatandaşın Taşlık Yolunu Asfaltlattı

Kaymakam Göktaş, Engelli Vatandaşın Taşlık Yolunu Asfaltlattı
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Sinop'un Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, köy ziyareti sırasında akülü sandalyesiyle evine ulaşmakta zorlanan engelli bir vatandaşın taşlık yol talebini hızla yerine getirdi. Ekiplere talimat veren Göktaş, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından vatandaşın kapısına kadar uzanan yolun asfaltlanmasını sağladı. Engelli vatandaş, talebinin kısa sürede çözülmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Sinop'un Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, köy ziyareti sırasında akülü sandalyesiyle evine ulaşmakta güçlük çektiğini belirten engelli vatandaşın yol talebini hızla yerine getirdi.

Köy ziyareti sırasında akülü sandalyesiyle evine ulaşmakta zorlandığını belirten vatandaş, evinin yolunun taşlık olduğunu ve bu nedenle akülü sandalyesiyle gidip gelmekte güçlük çektiğini Kaymakam Göktaş'a iletti. Vatandaşın durumunu dinleyen Kaymakam Göktaş, ekiplere anında talimat verdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, engelli vatandaşın kapısının önüne kadar uzanan taşlık yolu baştan sona asfaltlayarak ulaşım sorunu çözüme kavuşturdu.

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli vatandaş, talebinin bu kadar kısa sürede çözülmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Mağduriyetinin giderildiğini belirten vatandaş, "Saraydüzü Kaymakamımız geçen hafta köyümüze ziyarette bulunduğu esnada 'Kaymakam beyim, benim evin yolu taşlık, akülü sandalyem ile gidip gelmede zorluk çekiyorum' demem üzerine asfalt sözü vermişti. Sağ olsun yolun tamamını bitirdiler. Birkan Göktaş Kaymakam beyimize, muhtarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Saraydüzü ilçemize yeni atanan Kaymakam beyimize hayırlı görevler dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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