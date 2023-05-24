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Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten Esnafın Sorunlarına Dikkat Çeken Video Klip

Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten Esnafın Sorunlarına Dikkat Çeken Video Klip

Yerel Haberler

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi öncesi, Salih Demirci'nin seslendirdiği şarkı ile esnafın sorunlarına değindi.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi öncesi, Salih Demirci'nin seslendirdiği şarkı ile esnafın sorunlarına değindi.

Başkan Erkiş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için bir video klip daha yayınladı. Klibin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi sesinden Esnaf Bakanlığı kurulacağı açıklamasına da yer verildi. Erkiş, video klibi Twitter hesabından "Haydi esnaf kardeşim, haydi! Esnaf Bakanlığı'nı kuralım, haydi! İkinci turda güldürelim yüzleri" notuyla paylaştı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Salih Demirci Özgen Erkiş Saray Yerel Haberler

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