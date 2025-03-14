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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İHA Şanlıurfa Bürosunu Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İHA Şanlıurfa Bürosunu Ziyaret Etti
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İhlas Haber Ajansı'nın Şanlıurfa Bürosunu ziyaret ederek basının önemine dikkat çekti ve medyanın şehir imajına katkısını vurguladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İhlas Haber Ajansının (İHA) Şanlıurfa Bürosunu ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa Bürosuna ziyaret gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büro Şefi Şinasi İnan, muhabirler Bekir Şeyhanlı ve Ahmet Kolsuz tarafından karşılanan Vali Şıldak, basının önemine değindi. İhlas Haber Ajansının önemli bir medya kuruluşu olduğunu belirten Vali Şıldak, kentin imajını koruma adına haberde gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Büro Şefi Şinasi İnan, medya kuruluşu olarak ülkenin ve şehrin hassasiyetlerine dikkat ettiklerini söyledi. Doğru haberi okuyucu ile en kısa sürede buluşturmak için Şanlıurfa merkez ve ilçelerde aktif çalıştıklarını dile getiren İnan, ziyaret için Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Vali Şıldak'a Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Madeli de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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