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Şanlıurfa Karaköprü'de Ali Dede Hayratı 26'ncı kez binlerce vatandaşı buluşturdu

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Şanlıurfa Karaköprü'de Ali Dede Hayratı 26'ncı kez binlerce vatandaşı buluşturdu Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Karaköprü'de Ali Dede Hayratı 26'ncı kez binlerce vatandaşı buluşturdu
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Şanlıurfa Karaköprü'de gelenekselleşen Ali Dede Hayratı, 26'ncı kez binlerce vatandaşın katılımıyla Ali Baba Camii önünde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılımcılara geleneksel tirit yemeği ikram edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde gelenekselleşen Ali Dede (Baba) Hayratı, bu yıl 26'ncı kez binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Karaköprü'nün manevi sahibi kabul edilen Şazeli Ali Dede adına Ali Baba Camii önünde düzenlenen etkinlik, ilçe genelinde büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Hayırseverler tarafından organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ali Dede'nin manevi mirasının yad edildiği ve duaların okunduğu anlamlı buluşma, katılımcılara yapılan geleneksel tirit yemeği ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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