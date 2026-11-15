Şanlıurfa Karaköprü'de Ali Dede Hayratı 26'ncı kez binlerce vatandaşı buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde gelenekselleşen Ali Dede (Baba) Hayratı, bu yıl 26'ncı kez binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Karaköprü'nün manevi sahibi kabul edilen Şazeli Ali Dede adına Ali Baba Camii önünde düzenlenen etkinlik, ilçe genelinde büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Hayırseverler tarafından organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ali Dede'nin manevi mirasının yad edildiği ve duaların okunduğu anlamlı buluşma, katılımcılara yapılan geleneksel tirit yemeği ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı