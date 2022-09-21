Şanlıurfa haber: Eyyübiye'de fenilketonüri hastalarına hayati destek

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında, doğrudan insanların hayatına dokunan sosyal faaliyetleriyle örnek projelere imza atan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'da yaşayan fenilketonüri ve çölyak hastaları için hayati önem taşıyan özel gıda kolilerini vatandaşlara teslim etti.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında, doğrudan insanların hayatına dokunan sosyal faaliyetleriyle örnek projelere imza atan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'da yaşayan fenilketonüri ve çölyak hastaları için hayati önem taşıyan özel gıda kolilerini vatandaşlara teslim etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla temin edilen proteini azaltılmış özel gıda ürünleri kolileri, Sosyal İşler Müdürlüğü'nde fenilketonüri ve çölyak hastalarının ailelerine dağıtıldı. Eyyübiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet binasında, Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği, Belediye Meclis Üyesi Necmettin Sağlam ve Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi ile birlikte ailelerle buluşan Kuş, Eyyübiye Belediyesinin dezavantajlı kesimlerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Seçildikleri günden bu yana her alanda halkın yanında olmaya özen gösterdiklerini aktaran Kuş, "Eyyübiye Belediyesi olarak Türkiye'nin en dezavantajlı ilçesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gıda, beyaz eşya ve benzeri ihtiyaçlarında yardım elimizi uzattık. Bir yandan yine şehrimizde yaşayan özel hastalar var. Seçildiğimiz günden bu yana onların da yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara uzattığımız yardım elinin karşılığının, hem bu dünyada hem ahirette karşımıza çıkacağına yüzde yüz inanıyoruz. Bu noktada hem ekibimiz hem tüm belediye birimlerimiz bu inançtadır. Bugün de dernek başkanı arkadaşımızla birlikte hasta kardeşlerimize yardım elimizi uzatacağız. Sadece bugün değil, görev süremiz boyunca dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim, tüm hastalarımıza Şafii ismiyle şifalar versin" diye konuştu.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nde ve Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği'nde kayıtları bulunan hastalar ve hasta yakınlarına özel hazırlanmış gıda kolilerini teslim eden Kuş, kolileri evlerine ulaştırmaya imkanı olmayan ailelere de araç temin ederek evlerine kadar ulaştırdı. Eyyübiye'de yaşayan ve ihtiyaçları olan özel gıda ürünlerini kendi imkanlarıyla temin edemeyen hastalar ve hasta yakınları da Kuş'a ve yardımların kendilerine ulaşmasını sağlayan herkese teşekkür etti. - ŞANLIURFA