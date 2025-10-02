Şanlıurfa'da Yaşlıların Gençlik Pişmanlıkları ve Tavsiyeleri

Şanlıurfa'da mikrofon uzatılan vatandaşlar, gençlik yıllarına dair pişmanlıklarını ve yeniden şans verilseydi neler yapmak istediklerini dile getirdi.

Kentte 20'li yaşlara yeniden dönebilme ihtimali sorulan vatandaşlar, verdikleri içten yanıtlarla dikkat çekti. Kimileri Cumhurbaşkanı olmak istediğini ifade ederken, kimileri de gençlik yıllarında yapamadıkları ibadetlere vurgu yaptı.

69 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Safa Dağlı, meslek hayatına 1979 yılında Suruç ilçesinde başladığını hatırlatarak, "Geçmişe dönme imkanım olsaydı yine öğretmenlik yapmak isterdim. Bugün müteahhitlik yapıyorum ama öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Şanlıurfa Suruç benim hayatımda önemli izler bırakmış bir yer" dedi.

62 yaşındaki koleksiyoncu Mehmet Kılıç ise eğitim görememenin hayatındaki en büyük eksiklik olduğunu belirterek, "Bugün yeniden genç olsaydım okul okumak isterdim. Ayrıca eşim ve çocuklarımla huzurlu bir evde yaşamak hayalim olurdu" şeklinde konuştu.

63 yaşındaki Bahri Duranay, helal kazancın önemine işaret ederek, "Gençlik yıllarıma dönsem meşru dairede bir iş sahibi olurdum. Çocuklarıma helal lokma yedirirdim. Dünya fani, önemli olan helalinden kazanmak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Nail Ürkmez ise gençlik yıllarında kılmadığı namazlardan pişman olduğunu belirterek, "Bugün 19-20'li yaşlarım dönebilme ihtimalim olsa Suudi Arabistan'da çalıştım, çok para kazandım ama değerlendiremedim. Şimdi olsa hayır işlerine harcardım. Bugün elimde sadece bir arabam var" dedi.

74 yaşındaki Sinan Kakız da gençlik yıllarında her istediğine kavuştuğunu dile getirerek, "Bir daha genç olsam yine evlenirdim. Bu çağda Cumhurbaşkanı olmak da isterdim" diye konuştu.

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında konuşan yaşlılar, gençlere ise zamanı iyi değerlendirme, ibadeti aksatmama ve helalinden kazanma tavsiyelerinde bulundu. - ŞANLIURFA