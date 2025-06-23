Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobilin Kapıları Açık Yol Aldı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobilin Kapıları Açık Yol Aldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin arka yolcu kapısının ve bagajının tamamen açık olduğu görüntüler cep telefonuyla kaydedildi. Sürücüler, bu ilginç manzarayı şaşkınlıkla izledi.

Şanlıurfa'da cep telefonu kamerasına akıllara durgunluk veren bir görüntü yansıdı. Seyir halindeki bir otomobilin hem arka yolcu kapısının hem de barajının sonuna kadar açık halde trafikte yoluna devam ettiği gözlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İpekyol Caddesi Abide Köprülü Kavşağında yaşandı. Trafikte yol alan sürücüler, ilginç bir olayla karşılaştı. Seyir halindeki bir otomobilin sağ arka kapısı ile bagajının sonuna kadar açık olduğunu görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cep telefonu ile çekilen görüntülerde tünele giren otomobilin Evren Sanayi Sitesine doğru gittiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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