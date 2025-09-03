Haberler

Şanlıurfa'da Mevlid Kandili Coşkusu
Güncelleme:
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlid Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda bulunan camilere akın etti. Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü yerde toplanan insanlar, Dergah Camisi'nde namaz kılıp dua etti.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl platosunda bulunan camilere akın etti.

Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi, aileleriyle birlikte Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve Nemrut tarafından ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl platosuna akın etti. Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, daha sonra Dergah Camisi'nde bir araya geldi. Yatsı ezanının okunmasıyla namaz kılan vatandaşlar, namaz sonrası dua etti. Kentteki tüm camilerde Mevlid Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
