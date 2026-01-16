Haberler

Harran'da Kayıp Sürücünün Cansız Bedenine 19 Gün Sonra Ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te sulama tahliye kanalına düşen H.G., 19 gün sonra Suriye'de bulundu. Ailesine teslim edilmeden önce hastaneye kaldırıldı.

(ŞANLIURFA) – Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te sulama tahliye kanalına düşen otomobilde kaybolan sürücüden 19 gün sonra acı haber geldi.

Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından, kanalda kaybolan H.G.'nin bulunması için Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kapsamlı arama çalışmaları yürütüldü.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, kayıp sürücünün 15 Ocak 2026 günü saat 18.00 sıralarında Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içerisinde, Türkiye sınırına yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Gerekli işlemlerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen H.G.'nin, adli sürece ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı! Yaralılar var

Cezaevinde infaz memurlarına saldırı! Yaralılar var
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü

İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali