Haberler

Şanlıurfa'da Bir Kadının Ölümüne İlişkin Katil Zanlısı Eşi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 çocuk annesi Emine Kaya'nın ölümüne ilişkin eşi Mustafa Kurt tutuklandı.

Haber: Abdulkadir ÇELİKCAN

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Emine Kaya'nın ölümüne ilişkin eşi Mahmut Kurt tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde bir kadının hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kamera incelemeleri, saha araştırmaları ve teknik çalışmalar sonucu, 4 çocuk annesi Emine Kurt'un kocası Mustafa Kurt tarafından öldürüldüğüne ilişkin deliller elde edildi.

Gözaltına alınan Mustafa Kurt, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

At yarışındaki görüntüler harekete geçirdi: Ata uygunsuz müdahaleye soruşturma

Bir insan bunu nasıl yapar? Vicdansızlığın da bu kadarı
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu

Mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko

Montella'nın öve öve bitiremediği 62 şut analiz edildi! İşte sonuç