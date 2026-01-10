Haberler

Şanlıurfa'da Bir Evde Tüp Patlaması: 3 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evin mutfağındaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay, Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşandı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(ŞANLIURFA) – Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşandı. Suriye uyruklu ailenin evinde yemek yapıldığı sırada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Yaralı 4 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
