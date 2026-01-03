Haberler

Şanlıurfa'da Deaş Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli metaryeller ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 13 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

