Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş Balıklıgöl'deki camilere akın etti. Yağışlı havaya rağmen düzenlenen programlarda dualar edildi ve ikramlar yapıldı.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu yaşandı. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen binlerce vatandaşın akın ettiği Balıklıgöl platosundaki camilerde kılınan namazın ardından dualar edildi. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Balıklıgöl'ü gezerek dua etti. Kılınan namaz ve duaların ardından sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
