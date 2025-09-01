Şanlıurfa'da Adli Yıl Açılışında Mahkumların Eserleri Sergilendi

Şanlıurfa'da adli yıl açılışında mahkumların el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi büyük beğeni aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni adli yılın açılışını GAPTAEM Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Programa, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ve Adalet Komisyonu Başkanı Muttalip Yakar katıldı. Tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Açılış konuşmalarında, yeni adli yılın hukuk camiasına ve topluma adaletin tesisi noktasında hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Etkinlikte, meslekte 30. yılını dolduran hakim, savcı ve avukatlara plaket takdim edildi. Katılımcılar, uzun yıllar boyunca özveriyle görev yapan hukukçuların onurlandırılmasının genç meslektaşlara da örnek teşkil edeceğini ifade etti. Çeşitli ikramlarla devam eden program sonunda, mahkumların el emeği göz nuru eserlerinin sergisi katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Program, serginin gezilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - ŞANLIURFA