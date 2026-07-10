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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü husumet barışla son buldu

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü husumet barışla son buldu
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Şanlıurfa'da 3 yıl önce başlayan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aileler arası husumet, siyasetçiler ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Şanlıurfa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği husumet, siyasetçiler ve kanaat önderlerinin araya girmesi sonucu barışla son buldu.

Olay, 3 yıl önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ağaçlı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Husumetli iki aile arasında Suruç ilçesinde yaşanan kavga daha sonra Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesindeki Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü önünde devam etti. Kavgada Osman Çetin ile İsmail Çetin hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Husumet sona erdirildi

Suruç'taki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Ortadoğu Kalkınma ve Barış Derneği Kurucu Başkanı Muhittin Beyaz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, bölgenin önde gelen isimlerinden Şeyh Muhammed Zaid Geznabi ile çok sayıda kanaat önderi katıldı.

Girişimler sonucu Afer Çetin ile Suphi Çetin aileleri arasındaki husumet sona erdirildi. Taraflar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından el sıkışarak barıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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